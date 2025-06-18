Скільки часу піде на ідентифікацію переданих РФ тіл українських захисників: відповідь МВС

Ідентифікація усіх 6 тисяч тіл загиблих захисників України, які були передані російською стороною останніми тижнями, може тривати щонайменше 13-14 місяців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Клименко також підкреслив, що це мінімальний час, необхідний для повної ідентифікації. За його словами, усі відповідні служби – судово-медична експертиза, експертні підрозділи, слідчі – працюють у три зміни, аби якомога швидше виконати цю роботу.

"Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває – в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тисяч тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців", – заявив міністр внутрішніх справ.

Повернення тіл українських захисників

Україна та РФ досягли домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників 2 червня під час другого раунду переговорів в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня – Україна повернула тіла 1212 полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Наступний етап репатріації відбувся 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

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