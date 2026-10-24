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Україна та РФ узгодили час припинення вогню в Олешках, - Лубінець

19:15 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Дмитро Лубінець - Яна Лантратова (t.me/dmytro_lubinetzs)

Режим тиші в Олешках почне діяти з 27 жовтня. Про це домовилися переговорні групи України та Росії.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Український омбудсмен провів онлайн-зустріч із керівницею російської переговорної групи Яною Лантратовою щодо комунікації гуманітарної місії в Олешках.

Сторони узгодили час запровадження припинення вогню.

Як зазначив Лубінець, українська сторона повідомила про режим тиші з 27 жовтня з 03:00 за київським часом, тоді як російська уповноважена підтвердила встановлення тиші з 27 жовтня о 04:00 за московським часом, що відповідає однаковому часу.

Окрім цього, учасники обговорили інші заздалегідь узгоджені деталі та обмінялися інформацією.

Переговорники переконалися, що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою, а обидві сторони виконують узяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, що Сили оборони оголосили режим припинення вогню в Олешках з 27 жовтня для проведення гуманітарної операції у тимчасово окупованому місті.

Крім того, українська та російська сторони досягли домовленостей про деблокування населеного пункту та його околиць, про що заявляв представник переговорної групи Давид Арахамія.

Як зазначалося у звіті Білого дому, локальна тиша спрямована на порятунок цивільних мешканців та постачання необхідної допомоги.

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