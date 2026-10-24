Україна та РФ узгодили час припинення вогню в Олешках, - Лубінець

Український омбудсмен провів онлайн-зустріч із керівницею російської переговорної групи Яною Лантратовою щодо комунікації гуманітарної місії в Олешках.

Сторони узгодили час запровадження припинення вогню.

Як зазначив Лубінець, українська сторона повідомила про режим тиші з 27 жовтня з 03:00 за київським часом, тоді як російська уповноважена підтвердила встановлення тиші з 27 жовтня о 04:00 за московським часом, що відповідає однаковому часу.

Окрім цього, учасники обговорили інші заздалегідь узгоджені деталі та обмінялися інформацією.

Переговорники переконалися, що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою, а обидві сторони виконують узяті на себе зобов'язання.