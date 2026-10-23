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Сили оборони оголосили режим припинення вогню в Олешках з 27 жовтня

22:35 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Сили оборони оголосили режим припинення вогню в Олешках з 27 жовтня Фото: президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (facebook.com/zelenskyy.official)
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В Олешках на Херсонщині запровадять режим припинення вогню з 03:00 27 жовтня за київським часом для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку громадян.

Гуманітарна операція спрямована на підтримку українців у тимчасово окупованому регіоні.

Режим припинення вогню діятиме у визначеному районі з 03:00 27 жовтня.

Українські військові наголошують, що захист і порятунок співгромадян залишаються пріоритетом для української сторони.

Нагадаємо, що Україна і РФ домовилися про припинення вогню в Олешках, про що раніше інформував Білий дім.

Згодом у Генштабі підтвердили, що Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках, розраховуючи на гарантований доступ до міста, як зазначалося у матеріалі про те, що Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках.

Також раніше повідомлялося, що деблокування Олешок та околиць розпочнеться найближчим часом, що дасть змогу розпочати евакуацію громадян.

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