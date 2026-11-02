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Украина создаст Центр возвращения гражданских из оккупации, - Лубинец

14:41 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина создаст Центр возвращения гражданских из оккупации, - Лубинец Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине планируют создать Центр возвращения гражданских. Он будет заниматься возвращением гражданских лиц с временно оккупированных территорий.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Лубинца, Центр возвращения гражданских будет заниматься вопросами возвращения людей, их защиты и сопровождения. Кроме того, он будет обращать внимание на нарушения прав гражданских украинцев со стороны страны-агрессора.

Омбудсмен рассказал, что за основу хотят взять опыт работы Центра защиты прав ребенка.

Центр будет работать на базе Офиса омбудсмена. К нему смогут обращаться родные людей, которые остаются в оккупации или были задержаны РФ.

"Мы делаем это самостоятельно вместе с партнерами, которые выразят заинтересованность помогать нам в этом направлении. Этот Центр не создается вместе с российской стороной", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, Украина договаривается с российской стороной о регулярной доставке гуманитарной помощи в Олешки - по меньшей мере, раз в месяц.

Операция в Олешках

Напомним, режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках действовал с 27 октября. Локальной договоренности удалось добиться при непосредственной координации Мелании Трамп.

В рамках гуманитарной операции в регион успешно доставили критически важную помощь. Также из опасной зоны эвакуировали около 800 мирных жителей.

В то же время Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупанты воспользовались режимом тишины для обустройства и усиления своих позиций.

В частности, военные РФ проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, расширяли сеть антидроновой защиты на дорогах и наращивали логистическое обеспечение, в том числе подвоз боеприпасов.

Отметим, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках, но подобных операций проводить в дальнейшем пока не планируют.

РБК-Украина также писало, что, по словам Лубинца, во время перемирия в Олешках из городского морга вывезли тела погибших военных и гражданских.

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