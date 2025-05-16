Україна та РФ сіли за стіл переговорів: що вирішили в Стамбулі

Що сказала українська сторона

Міністр оборони Рустем Умєров

Домовилися про обмін у форматі "1000 на 1000" найближчим часом. Дата вже визначена, але розкривати її не будуть.

Обговорили "всі модальності" припинення вогню, але деталі повідомлять пізніше.

Підіймалося питання зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним, над її організацією працюють. Ця зустріч має стати наступним кроком у переговорах.

Речник МЗС Георгій Тихий

Росія висувала "неприпустимі вимоги" на переговорах у Стамбулі, але їх зміст українська сторона розкривати не буде. Серед них були й ті, які росіяни не озвучували раніше. (Журналіст The Economist писав, що росіяни вимагали, щоб Україна вивела свої війська з усієї території частково окупованих областей, та погрожували окупувати ще дві)

Україна на переговорах з РФ гнула свою лінію та повертала росіян до обговорення питань, які важливі українцям.

Що заявили з російського боку

Голова російської делегації Володимир Мединський

Російська сторона задоволена результатом переговорів та готова продовжувати контакти.

Росія підтверджує обмін "1000 на 1000" найближчими днями.

Український запит на переговори Зеленського з Путіним російська сторона взяла до відома.

Україна та РФ мають підготувати план припинення вогню. Кожна сторона представить своє детальне бачення перемир'я, після цього переговори продовжаться.

Фото: Володимир Мединський очолив російську делегацію (Getty Images)

Як реагують на переговори у світі

Туреччина

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після переговорів у Стамбулі заявив, що Україна та РФ "принципово домовились" про нову зустріч. Туреччина, за його словами, продовжить докладати зусилля, щоб досягнути міцного миру між Україною та Росією.

Франція

Французький президент Еммануель Макрон у соцмережі X заявив, що Путіна не хоче перемир'я та намагається виграти час, щоб продовжувати війну проти України.

Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав зустріч у Стамбулі "дуже маленьким, але першим позитивним сигналом". За його словами, Європа та США мають працювати над тим, щоб на європейському континенті запанував мир.

Британія

Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Росія продемонструвала "явно неприйнятну" позицію на переговорах у Стамбулі.

Італія

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні наголосила, що переговори у Стамбулі показали, хто насправді хоче миру. Вона закликала вимагати від Росії негайного припинення вогню, щоб укласти мирну угоду з гарантіями безпеки для України.

Фото: у світі по-різному реагують на переговори у Стамбулі (Getty Images)

Чому переговори не відбулися 15 травня

Як відомо, після вимоги лідерів США, Німеччини, Франції, Британії, та Польщі до Росії негайно погодитись на перемир'я, Путін виступив з пропозицією провести переговори з Україною в Туреччині без попередній умов. Зеленський у відповідь заявив, що готовий зустрітися віч-на-віч з Путіним у Стамбулі 15 травня.

Однак, на відміну від Зеленського, на переговори російський диктатор їхати не захотів. Натомість він відправив у Стамбул делегацію найнижчого рівня, до якої увійшли "заступники" та "помічники". Остаточне рішення, чи проводити переговори на такому рівні, Зеленський ухвалив вже вчора ввечері після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом.

Тому зустріч між Україною та РФ розпочалася опівдні п'ятниці та тривала близько години. Зеленський участі у переговорах не брав, делегацію очолив Умєров.

Перед цим українська делегація зустрілася з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. ЗМІ також писали, що росіяни в останню мить виступили проти участі представників США у переговорах між Росією та Україною.