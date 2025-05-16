Украина и РФ сели за стол переговоров: что решили в Стамбуле

Что сказала украинская сторона

Министр обороны Рустем Умеров

Договорились об обмене в формате "1000 на 1000" в ближайшее время. Дата уже определена, но раскрывать ее не будут.

Обсудили "все модальности" прекращения огня, но детали сообщат позже.

Поднимался вопрос встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным, над ее организацией работают. Эта встреча должна стать следующим шагом в переговорах.

Представитель МИД Георгий Тихий

Россия выдвигала "недопустимые требования" на переговорах в Стамбуле, но их содержание украинская сторона раскрывать не будет. Среди них были и те, которые россияне не озвучивали ранее. (Журналист The Economist писал, что россияне требовали, чтобы Украина вывела свои войска со всей территории частично оккупированных областей, и угрожали оккупировать еще две)

Украина на переговорах с РФ гнула свою линию и возвращала россиян к обсуждению вопросов, которые важны украинцам.

Что заявили с российской стороны

Глава российской делегации Владимир Мединский

Российская сторона довольна результатом переговоров и готова продолжать контакты.

Россия подтверждает обмен "1000 на 1000" в ближайшие дни.

Украинский запрос на переговоры Зеленского с Путиным российская сторона приняла к сведению.

Украина и РФ должны подготовить план прекращения огня. Каждая сторона представит свое детальное видение перемирия, после этого переговоры продолжатся.

Фото: Владимир Мединский возглавил российскую делегацию (Getty Images)

Как реагируют на переговоры в мире

Турция

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после переговоров в Стамбуле заявил, что Украина и РФ "принципиально договорились" о новой встрече. Турция, по его словам, продолжит прилагать усилия, чтобы достичь прочного мира между Украиной и Россией.

Франция

Французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X заявил, что Путин не хочет перемирия и пытается выиграть время, чтобы продолжать войну против Украины.

Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Стамбуле "очень маленьким, но первым позитивным сигналом". По его словам, Европа и США должны работать над тем, чтобы на европейском континенте воцарился мир.

Британия

Британский премьер Кир Стармер заявил, что Россия продемонстрировала "явно неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле.

Италия

Премьер Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что переговоры в Стамбуле показали, кто на самом деле хочет мира. Она призвала требовать от России немедленного прекращения огня, чтобы заключить мирное соглашение с гарантиями безопасности для Украины.

Фото: в мире по-разному реагируют на переговоры в Стамбуле (Getty Images)

Почему переговоры не состоялись 15 мая

Как известно, после требования лидеров США, Германии, Франции, Британии и Польши к России немедленно согласиться на перемирие, Путин выступил с предложением провести переговоры с Украиной в Турции без предварительных условий. Зеленский в ответ заявил, что готов встретиться с глазу на глаз с Путиным в Стамбуле 15 мая.

Однако, в отличие от Зеленского, на переговоры российский диктатор ехать не захотел. Вместо этого он отправил в Стамбул делегацию самого низкого уровня, в которую вошли "заместители" и "помощники". Окончательное решение, проводить ли переговоры на таком уровне, Зеленский принял уже вчера вечером после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Поэтому встреча между Украиной и РФ началась в полдень пятницы и длилась около часа. Зеленский участия в переговорах не принимал, делегацию возглавил Умеров.

Перед этим украинская делегация встретилась с представителями администрации президента США Дональда Трампа. СМИ также писали, что россияне в последний момент выступили против участия представителей США в переговорах между Россией и Украиной.