Україна та РФ провели перший етап обміну "1000 на 1000": всі подробиці (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна та Росія реалізували першу частину домовленостей щодо обміну "1000 на 1000".

Фото: 390 українців повернули додому з російського полону (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Сьогодні - 390 людей. Субота та неділя - очікуємо продовження обміну", - зазначив він.

Голова держави подякував усім, хто допомагає та працює цілодобово, щоб українці та українки поверталися додому.

"Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію щодо кожної людини. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - додав він.

Кого повернули додому

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули 270 військових та 120 цивільних.



"Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШУ, Сил тероборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", - додали там.

Звільнені воїни захищали українську територію на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.



Серед звільнених троє жінок та 387 чоловіків. Після обміну вони пройдуть медогляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що частина захисників, яких сьогодні звільнили, перебували в полоні з 2022 року.

За яким критерієм формували списки

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що всі органи, які відповідали за обмін, діяли як єдина команда. Вони хотіли повернути українців із полону якнайшвидше.

"Військові та цивільні. Чоловіки та жінки. Кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя. У рамках стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів", - розповів чиновник.

Він додав, що українська влада продовжить роботу над поверненням усіх полонених захисників та цивільних.

Україна обміняла колаборантів

Проєкт "Хочу к своим" повідомив, що у рамках сьогоднішнього обміну Україна видала Росії 70 колаборантів. Натомість із російської полону повернули десятки українських громадянських заручників.

Російська влада незаконно утримувала повернених додому українців роками.

Як Україна та РФ домовилися про обмін у форматі "1000 на 1000"

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулася перша за три роки зустріч української та російської делегацій. Під час перемовин було досягнуто домовленості про звільнення полонених за формулою "1000 на 1000".

Глава української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров, повідомив про результати одразу після завершення зустрічі. Його російський візаві Володимир Мединський також підтвердив домовленість.

Як писав телеканал CNN з посиланням на турецького посадовця, дана ініціатива щодо обміну полоненими надійшла від Туреччини. За його словами, в той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, Анкара запропонувала обмін полоненими.

Після чого почалась активна підготовка. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про початок формування списків для обміну. Тим часом СБУ повідомила про підготовчі заходи Об’єднаного центру координації звільнення полонених.

Серед іншого, готувалася відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації українських військових.

Як заявляв на брифінгу 19 травня президент Володимир Зеленський обмін "1000 на 1000" стосується військовополонених. Він наголошував, обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський.

Протягом кількох днів від моменту домовленостей Умєров заявив про узгоджений покроковий план реалізації обміну, в якому враховано гуманітарні, безпекові та логістичні аспекти.

У четвер, 22 травня стало відомо, що Україна передала РФ список для майбутнього обміну. У Кремлі підтвердили, що отримали його і відправили власний список Україні.

Президент України своєю чергою заявляв про перевірку прізвищ по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Пізніше голова ОП Андрій Єрмак підтвердив: українська сторона завершила всі підготовчі заходи. Тепер черга за РФ - реалізувати домовленості якнайшвидше.

При цьому в Росії вчора заявили, що процес обміну у форматі "1000 на 1000" може розтягнутися на кілька днів через технічні складнощі. Сьогодні джерела РБК-Україна підтвердили, що він триватиме три дні.

Яким був попередній обмін полоненими

Нагадаємо, що перед цим обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 6 травня 2025 року. Тоді додому вдалося повернути 205 військових. Загалом він був п'ятий з початку цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Серед них були 3 офіцери та 202 солдати і сержанти, а саме: представники ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, Запорізькій області та Харківській, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також серед звільнених були й захисники з гарнізону Маріуполя.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше розповідав, що ОАЕ наразі є головним посередником у поверненні українців з полону РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.