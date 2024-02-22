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Україна та Польща зустрінуться у Варшаві через блокаду кордону. Туск назвав дату

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна та Польща зустрінуться у Варшаві для вирішення питання щодо блокади кордону, яка вже триває майже два тижні. Зустріч пройде 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, пише Polskieradio24.

"28 березня у Варшаві відбудеться зустріч з українським урядом", - сказав він.

За його словами, польський уряд "буде 

Водночас Туск також закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

Блокада кордону з Україною

9 лютого польські фермери знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. На даний момент заблокованими залишаються шість напрямків на кордоні з Україною. У черзі на території Польщі стоять кілька тисяч вантажівок. У ДПСУ раніше не відкидали, що польські фермери не пропускають і гуманітарні вантажі.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до Туська із пропозицією зустрітися на кордоні. У свою чергу, раніше у Дуди заявили, що підтримують ідею зустрічі, але не готові відповісти, чи буде президент і чи пройде ця зустріч на кордоні.

Зазначимо, уряд Польщі проведе переговори із фермерами у понеділок, 26 лютого. Якщо вони відбудуться, це буде прецедент, якого не було 30 років.

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