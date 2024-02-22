Украина и Польша встретятся в Варшаве из-за блокады границы. Туск назвал дату

"28 марта в Варшаве состоится встреча с украинским правительством", – сказал он.

По его словам, польское правительство "будет искать защитные решения для польских фермеров", при этом как внутренними методами, так и путем использования национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и ЕС.

"Здесь на меня могут рассчитывать польские фермеры", - заверил премьер.

Туск добавил, что правительство хочет установить линию компромисса и договоренности с протестующими фермерами, которая их устраивала бы и позволяла прекратить протесты.

Глава польского правительства подчеркнул, что "мы не можем разрешить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной, любая такая поддержка нарратива Путина является государственной изменой, мы этого не потерпим".

В то же время Туск также призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

Блокада границы с Украиной

9 февраля польские фермеры снова заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов. На данный момент заблокированными остаются шесть направлений на границе с Украиной. В очереди на территории Польши стоят несколько тысяч грузовиков. В ГПСУ ранее не исключали, что польские фермеры не пропускают и гуманитарные грузы.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Туску с предложением встретиться на границе. В свою очередь, ранее у Дуды заявили, что поддерживают идею встречи, но не готовы ответить, будет ли президент и пройдет ли эта встреча на границе.

Отметим, правительство Польши проведет переговоры с фермерами в понедельник, 26 февраля. Если они состоятся, то это будет прецедент, которого не было 30 лет.