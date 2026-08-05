Украина и Польша сделали новый шаг в вопросе эксгумаций

Украина и Польша во Львове подвели итоги совместной работы по вопросам эксгумаций и согласовали дальнейшие шаги, включая новые места для проведения поисковых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра культуры Украины Ивана Вербицкого в сети Facebook.

Новые договоренности

Во Львове состоялось заседание Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения, в ходе которого польская сторона передала Украине перечень новых мест для проведения поисковых и эксгумационных работ. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий.

Участники встречи подвели итоги выполнения решений, принятых на предыдущем заседании рабочей группы, которое прошло 16 декабря в Варшаве.

По итогам обсуждения было отмечено, что украинская сторона оформила все разрешения, согласованные ранее, а также обеспечила проведение работ на объектах, по которым были достигнуты договоренности.

Кроме того, Польша передала украинской стороне список мест, где планируется проведение следующих поисковых мероприятий. Часть заявок уже подана, остальные, как ожидается, будут направлены в ближайшее время.

Что обсудили стороны

Во время встречи представители Украины и Польши также рассмотрели практические вопросы организации поисковых и эксгумационных работ на территориях обеих стран.

Отдельное внимание уделили координации дальнейших действий и процедурам реализации уже согласованных проектов.

Сейчас эксгумационные работы продолжаются в селах Островки и Воля Островецкая. По информации участников заседания, следующими могут стать исследования в Гуте-Пеняцкой.

Предварительно их проведение ожидается в следующем году после обнаружения там захоронения людей в июне.

Что известно

Рабочая группа Украины и Польши продолжает координировать совместную работу по вопросам поиска, эксгумации и достойного захоронения жертв исторических событий.

Предыдущая встреча состоялась в декабре 2025 года в Варшаве, где стороны согласовали перечень разрешений и дальнейший порядок проведения работ.