Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала одним із ключових союзників України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, надаючи військову, гуманітарну та політичну підтримку. Варшава передала Києву значну кількість озброєння, зокрема танки, артилерію, бронетехніку та боєприпаси, а також сприяла навчанню українських військових. Польща активно підтримувала санкційний тиск на Росію, лобіювала інтереси України на міжнародному рівні та сприяла її євроінтеграційним прагненням.

У січні голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні.

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