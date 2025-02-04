Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум

Поддержка Украины со стороны Польши

Польша стала одним из ключевых союзников Украины с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации, предоставляя военную, гуманитарную и политическую поддержку. Варшава передала Киеву значительное количество вооружения, в частности танки, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы, а также способствовала обучению украинских военных. Польша активно поддерживала санкционное давление на Россию, лоббировала интересы Украины на международном уровне и способствовала ее евроинтеграционным стремлениям.

В январе глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

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