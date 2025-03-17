Україна та Південна Корея обговорюють подальшу долю військовополонених КНДР

Південна Корея звернулася до України з пропозицією про співпрацю у поводженні з північнокорейськими військовополоненими. Вони готові прийняти їх на свою територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час телефонної розмови в понеділок міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл звернувся до Києва з проханням про співпрацю у поводженні з північнокорейськими військовополоненими.

Як повідомило міністерство закордонних справ Сеула, Південна Корея готова прийняти всіх захоплених Україною північнокорейських солдатів, якщо вони захочуть потрапити до Південної Кореї.

За оцінками України, США та Південної Кореї, Північна Корея розгорнула тисячі своїх військових для підтримки російських сил, які воюють в Україні, що стало першим серйозним залученням Пхеньяна до війни з часів 1950-х років.

Міністр Чо підтвердив зусилля Сеула щодо підтримки українського народу, підкресливши, що Південна Корея готова надавати допомогу в разі, якщо військовополонені з Північної Кореї висловлять бажання переїхати до його країни.

У Києві повідомили, що на початок січня 2025 року понад 3 тисячі північнокорейських солдатів загинули або отримали поранення в бою в Україні.

Крім того, Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула зазначив, що Пхеньян може бути готовий відправити додаткові війська до Росії, незважаючи на численні втрати і захоплення солдатів.