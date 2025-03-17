Украина и Южная Корея обсуждают дальнейшую судьбу военнопленных КНДР

Южная Корея обратилась к Украине с предложением о сотрудничестве в обращении с северокорейскими военнопленными. Они готовы принять их на свою территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время телефонного разговора в понедельник министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл обратился к Киеву с просьбой о сотрудничестве в обращении с северокорейскими военнопленными.

Как сообщило министерство иностранных дел Сеула, Южная Корея готова принять всех захваченных Украиной северокорейских солдат, если они захотят попасть в Южную Корею.

По оценкам Украины, США и Южной Кореи, Северная Корея развернула тысячи своих военных для поддержки российских сил, воюющих в Украине, что стало первым серьезным привлечением Пхеньяна к войне со времен 1950-х годов.

Министр Чо подтвердил усилия Сеула по поддержке украинского народа, подчеркнув, что Южная Корея готова оказывать помощь в случае, если военнопленные из Северной Кореи выразят желание переехать в его страну.

В Киеве сообщили, что на начало января 2025 года более 3 тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения в бою в Украине.

Кроме того, Объединенный комитет начальников штабов Сеула отметил, что Пхеньян может быть готов отправить дополнительные войска в Россию, несмотря на многочисленные потери и захваты солдат.