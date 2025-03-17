Украина и Южная Корея обсуждают дальнейшую судьбу военнопленных КНДР
Южная Корея обратилась к Украине с предложением о сотрудничестве в обращении с северокорейскими военнопленными. Они готовы принять их на свою территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время телефонного разговора в понедельник министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл обратился к Киеву с просьбой о сотрудничестве в обращении с северокорейскими военнопленными.
Как сообщило министерство иностранных дел Сеула, Южная Корея готова принять всех захваченных Украиной северокорейских солдат, если они захотят попасть в Южную Корею.
По оценкам Украины, США и Южной Кореи, Северная Корея развернула тысячи своих военных для поддержки российских сил, воюющих в Украине, что стало первым серьезным привлечением Пхеньяна к войне со времен 1950-х годов.
Министр Чо подтвердил усилия Сеула по поддержке украинского народа, подчеркнув, что Южная Корея готова оказывать помощь в случае, если военнопленные из Северной Кореи выразят желание переехать в его страну.
В Киеве сообщили, что на начало января 2025 года более 3 тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения в бою в Украине.
Кроме того, Объединенный комитет начальников штабов Сеула отметил, что Пхеньян может быть готов отправить дополнительные войска в Россию, несмотря на многочисленные потери и захваты солдат.
Участие военных КНДР в войне против Украины
В прошлом году власти Северной Кореи отправили своих военных на войну России против Украины. На данный момент они дисклокированы для участия в боевых действиях в Курской области.
Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северокорейские войска получают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружений, ведя боевые действия в Курской области и сотрудничая с Россией.
Также Буданов заявил, что Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23 и сделала их более точными во время ударов.
По состоянию на начало февраля, войска КНДР потеряли в боях на Курщине около 4000 солдат.