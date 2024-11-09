Україна та партнери готують оновлену оцінку потреб країни на відновлення
Україна разом зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН готують оновлену оцінку потреб країни на відновлення та відбудову. Документ буде опубліковано на початку 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Він уточнив, що документ RDNA4 буде включати вериіікованв дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки. Також він стане основою для формування пріоритетних проектів відбудови і розвитку, з залученням державного та приватного фінансування.
"Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів та громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр", - написав він.
Кулеба додав, що пріоритетами для України є житло, соціальна сфера, розмінування, укриття та енергетика, зокрема теплопостачання. Особлива увага країни на захисті енергетичних об'єктів.
"Пріоритезація інвестиційних потреб відповідатиме реформі управління публічними інвестиціями PIM", - резюмував він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що український бізнес охоче готовий долучатися до процесів відновлення України. Найпоширеніший формат участі - як виконавці робіт з відновлення. Але головні умови підприємців - максимальна прозорість взаємодії, а також усунення забюрократизованості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.