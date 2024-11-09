Украина и партнеры готовят обновленную оценку потребностей страны в восстановлении
Украина вместе с Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН готовят обновленную оценку потребностей страны в восстановлении. Документ будет опубликован в начале 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Он уточнил, что документ RDNA4 будет включать версии данных по потерям Украины в результате войны во всех секторах экономики. Также он станет основой для формирования приоритетных проектов восстановления и развития с привлечением государственного и частного финансирования.
"Это необходимо для эффективного и подотчетного восстановления. Доверие доноров и граждан к процессу восстановления зависит от проверенных цифр", - написал он.
Кулеба добавил, что приоритетами для Украины являются жилье, социальная сфера, разминирование, укрытие и энергетика, в частности, теплоснабжение. Особое внимание страны на защите энергетических объектов.
"Приоритетизация инвестиционных потребностей будет соответствовать реформе управления публичными инвестициями PИM", - резюмировал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский бизнес охотно готов приобщаться к процессам восстановления Украины. Самый распространенный формат участия - как исполнители работ по восстановлению. Но главные условия предпринимателей - максимальная прозрачность взаимодействия, а также устранение забюрократизированности.
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