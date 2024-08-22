Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз"

Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2025 року.

Це означає, що українські та норвезькі перевізники зможуть здійснювати двосторонні та транзитні перевезення між країнами без необхідності отримувати додаткові дозволи.

Безвіз поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 та вище, але водії повинні мати при собі сертифікат екологічності та витяг про ліцензію на перевезення.

Нагадаємо, що "транспортний безвіз" з Україною вже діє для 37 країн, включаючи держави Євросоюзу.