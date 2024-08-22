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Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз"

Четвер 22 серпня 2024 15:09
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Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства відновлення України.

Це означає, що українські та норвезькі перевізники зможуть здійснювати двосторонні та транзитні перевезення між країнами без необхідності отримувати додаткові дозволи.

Безвіз поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 та вище, але водії повинні мати при собі сертифікат екологічності та витяг про ліцензію на перевезення.

Нагадаємо, що "транспортний безвіз" з Україною вже діє для 37 країн, включаючи держави Євросоюзу.

Що таке транспортний безвіз

Транспортний безвіз - це спрощення процедури міжнародних вантажних перевезень. Раніше для того, щоб українська вантажівка могла заїхати до Європи, потрібно було отримати багато різних дозволів, що було довго і бюрократично.

Українським перевізникам доступний транспортний безвіз з 37 державами, включаючи країни Євросоюзу. За останній рік Україна домовилася про транспортний безвіз з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою та Грузією.

Раніше відповідну угоду Україна уклала і з Чорногорією.

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