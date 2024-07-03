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Україна та Норвегія погодили продовження транспортного безвізу

Фото: Україна та Норвегія погодили продовження транспортного безвізу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Норвегія погодили продовження транспортного безвізу. Він діятиме що щонайменше до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Як зазначається, у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження транспортного безвізу з Норвегією.

У Мінінфраструктури зазначають, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему

Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні минулого року терміном до 30 червня 2024 року.

 

Що таке транспортний безвіз

Так званий транспортний безвіз - це можливість здійснювати перевезення без спеціальних дозволів.

Українським перевізникам доступний транспортний безвіз з 37 державами, включаючи країни Євросоюзу. За останній рік Україна домовилася про транспортний безвіз з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою та Грузією.

Раніше ми повідомляли, що відповідну угоду Україна уклала і з Чорногорією.

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