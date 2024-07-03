Украина и Норвегия согласовали продление транспортного безвиза. Он будет действовать по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Как отмечается, в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление транспортного безвиза с Норвегией.
В Мининфраструктуры отмечают, что транспортный безвиз поможет Украине увеличивать объемы грузоперевозок и интегрироваться в европейскую и мировую транспортную систему.
Либерализация грузовых перевозок с Норвегией возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.
Впервые Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе в августе прошлого года на срок до 30 июня 2024 года.
Так называемый транспортный безвиз - это возможность осуществлять перевозку без специальных разрешений.
Украинским перевозчикам доступен транспортный безвиз с 37 государствами, включая страны Евросоюза. За последний год Украина договорилась о транспортном безвизе с Северной Македонией, Турцией, Молдовой и Грузией.
Ранее мы сообщали, что соответствующее соглашение Украина заключила и с Черногорией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.