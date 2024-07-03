Украина и Норвегия согласовали продление транспортного безвиза

Как отмечается, в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление транспортного безвиза с Норвегией.

В Мининфраструктуры отмечают, что транспортный безвиз поможет Украине увеличивать объемы грузоперевозок и интегрироваться в европейскую и мировую транспортную систему.

Либерализация грузовых перевозок с Норвегией возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Впервые Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе в августе прошлого года на срок до 30 июня 2024 года.