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Україна та Норвегія почали працювати над тренувальною місією для пілотів, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна та Норвегія почали переговори щодо можливості проведення тренувальної місії пілотів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, Норвегія висловлює підтримку Україні в багатьох сферах. Зокрема було надано ППО, артилерія та спорядження для військових. Окрім цього було розпочато програму довготривалої бюджетної підтримки України. Протягом п'яти років Україні буде виділено 7 мільярдів доларів.

"Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

До того ж Словаччина має передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею. Варшава вже підтвердила такий крок.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.

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