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Украина и Норвегия начали работать над тренировочной миссией для пилотов, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина и Норвегия начали переговоры о возможности проведения тренировочной миссии пилотов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, Норвегия выражает поддержку Украине во многих областях. В частности, были предоставлены ПВО, артиллерия и снаряжение для военных. Кроме этого, была начата программа долговременной бюджетной поддержки Украины. За пять лет Украине будет выделено 7 миллиардов долларов.

"Обсудили дополнительные шаги, которые можем предпринять вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, находящиеся в рабочем состоянии и стоящие на вооружении Воздушных сил страны.

К тому же, Словакия должна передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава уже подтвердила такой шаг.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

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