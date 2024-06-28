Україна та низка країн підтримали передачу активів РФ на підтримку ЗСУ

"Рішенням Ради Європи запроваджується фінансовий внесок, який Центральні депозитарії, що зберігають резерви та активи Центрального банку Росії, заморожені внаслідок обмежувальних заходів ЄС, повинні внести до ЄС для підтримки України", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, таке рішення, крім країн ЄС, підтримали Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.