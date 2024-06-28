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Украина и ряд стран поддержали передачу активов РФ на поддержку ВСУ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и ряд стран поддержали передачу замороженных российских активов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Решением Совета Европы вводится финансовый взнос, который Центральные депозитарии, хранящие резервы и активы Центрального банка России, замороженные в результате ограничительных мер ЕС, должны внести в ЕС для поддержки Украины", - говорится в сообщении. 

В частности, такое решение, помимо стран ЕС, поддержали Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении. 

Замороженные активы РФ

21 мая Евросоюз принял решение о направлении части средств, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Большая часть средств - 90% - будет перечислена в Европейский фонд мира. Эти деньги будут использованы для закупки вооружений и военной техники для Украины. Оставшиеся 10% будут направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС направит 1,4 млрд евро из прибыли от российских активов в Фонд помощи Украине.

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