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Україна та Німеччина не змогли укласти замовлення на сотню САУ PzH 2000, - ЗМІ

Берлін, Середа 15 листопада 2023 13:30
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Україна та Німеччина не змогли укласти замовлення на сотню САУ PzH 2000, - ЗМІ Фото: Україна та Німеччина не змогли укласти замовлення на сотню САУ PzH 2000 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Німеччина не домовилися щодо замовлення на сотню САУ PzH 2000. Контракт, про який говорили ще влітку 2022 року, не був укладений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецького журналіста Бйорна Мюллера у Twitter (Х).

Журналіст заявив, що поспілкувався з речником KNDS (конгломератом німецького Krauss Maffei Wegmann та французького Nexter). За його словами, контракт на 100 німецьких САУ PzH2000 для України досі не підписаний. Причини цього не називають.

При цьому проєкт з постачання САУ RCH 155 зараз знаходиться лише на стадії створення виробничої лінії. Відомо, що Україна повинна отримати 18 гаубиць.

САУ Panzerhaubitze 2000 в Україні

Варто зазначити, що раніше Німеччина передала Україні гаубиці PzH 2000. Це сталося ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Влітку минулого року ЗМІ писали, що САУ PzH 2000 зіткнулась з проблемами під час використання на фронті. Вже у грудні деякі українські медіа писали, що лише половина гаубиць працює на передовій, інші знаходяться на ремонті.

Що цьому передувало

Влітку 2022 року німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Вартість контракту на 100 самохідних гаубиць становила 1,7 млрд євро. Обсяг угоди багаторазово перевищував попередні поставки на суму близько 600 млн євро

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