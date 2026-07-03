Україна та Німеччина домовляються про повернення чоловіків призовного віку
Київ і Берлін ведуть переговори щодо повернення українців мобілізаційного віку додому. Ба більше, вже сформовано спеціальну робочу групу.
Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За словами посла, йдеться про повернення лише тих громадян України, які незаконно виїхали за кордон.
Макеєв також додав, що загалом цей процес налічує дві складові. Насамперед Unity Hub - центри для українців у Німеччині.
Цей напрямок передбачає роботу держави з українською громадою. Дипломат зауважив: вкрай важливо пояснити людям, які є можливості та варіанти повернення додому.
Як зазначив посол, перший Unity Hub уже активно працює у центрі Берліна і поступово розширює свою діяльність.
"Друга (складова - ред.) - зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", - пояснив Макеєв.
Посол підтвердив, що вже опрацьовуються механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали з України.
"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи цієї робочої групи", - підсумував дипломат.
Як писало раніше РБК-Україна, угорський лідер Петер Мадяр виступив проти ЄС у питанні притулку для українців призовного віку.
Також нещодавно стало відомо, що Євросоюз може позбавити українських чоловіків захисту, однак не всіх.
А омбудсмен Дмитро Лубінець назвав регіони України, де зафіксована рекордна кількість порушень мобілізації.