Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

"Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами - сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці", - повідомив Зеленський.

Він подякував уряду та народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни вона сягнула вже 9 млрд доларів. Також Нідерланди внесли близько 600 млн доларів в ініціативу PURL.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами. Вдячний за зустріч і за всі зусилля задля підтримки нашого народу", - розповів Зеленський.