Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

Фото: президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Нідерланди у п'ятницю, 10 жовтня, підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами - сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці", - повідомив Зеленський.

Він подякував уряду та народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни вона сягнула вже 9 млрд доларів. Також Нідерланди внесли близько 600 млн доларів в ініціативу PURL.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами. Вдячний за зустріч і за всі зусилля задля підтримки нашого народу", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.

