Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил правительство и народ Нидерландов за поддержку Украины. С начала полномасштабной войны она достигла уже 9 млрд долларов. Также Нидерланды внесли около 600 млн долларов в инициативу PURL.

"Во время сегодняшней встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами. Благодарен за встречу и за все усилия для поддержки нашего народа", - рассказал Зеленский.