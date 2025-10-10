RU

Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Нидерланды в пятницу, 10 октября, подписали меморандум о совместном производстве дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил правительство и народ Нидерландов за поддержку Украины. С начала полномасштабной войны она достигла уже 9 млрд долларов. Также Нидерланды внесли около 600 млн долларов в инициативу PURL.

"Во время сегодняшней встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами. Благодарен за встречу и за все усилия для поддержки нашего народа", - рассказал Зеленский.

 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о договоренностях с Норвегией и Нидерландами относительно помощи по восстановлению энергосистемы Украины после российских атак.

