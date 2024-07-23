Україна та НАТО відновлюють безпекову архітектуру Європи, - Єрмак

"Україна та НАТО відновлюють безпекову архітектуру Європи. Російська агресія проти нашої держави стала викликом для світового порядку, але українська армія та народ продемонстрували надзвичайну стійкість. Інтеграція України до НАТО є не лише нашою національною метою, але й важливим елементом для забезпечення стабільності у всьому регіоні", - зазначив Єрмак.

За його словами, підтримка, яку Україна отримує від міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу, є надзвичайно важливою для нашої боротьби.

"Спільними зусиллями ми будуємо нову систему безпеки, яка забезпечить мир і стабільність для всіх європейських країн. Україна готова виконувати свою роль у цьому процесі та продовжувати рухатися шляхом реформ і модернізації", - підкреслив він.