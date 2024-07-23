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Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина совместно с Североатлантическим альянсом восстанавливают архитектуру безопасности Европы, которую поставила под угрозу российская агрессия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Украина и НАТО восстанавливают архитектуру Европы безопасности. Российская агрессия против нашего государства стала вызовом для мирового порядка, но украинская армия и народ продемонстрировали чрезвычайную устойчивость. Интеграция Украины в НАТО является не только нашей национальной целью, но и важным элементом для обеспечения стабильности во всем регионе". ", – отметил Ермак.

По его словам, поддержка, которую Украина получает от международного сообщества, включая военную помощь, чрезвычайно важна для нашей борьбы.

"Совместными усилиями мы строим новую систему безопасности, которая обеспечит мир и стабильность для всех европейских стран. Украина готова выполнять свою роль в этом процессе и продолжать двигаться по пути реформ и модернизации", - подчеркнул он.

 

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