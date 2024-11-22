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Україна представить на засіданні з НАТО оцінку та докази застосування Росією МБР, - Сибіга

П'ятниця 22 листопада 2024 15:31
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Україна представить на засіданні з НАТО оцінку та докази застосування Росією МБР, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київ ініціював проведення засідання у форматі Україна-НАТО через застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності. Партнерам буде представлено докази й оцінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським.

За словами Сибіги, застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності створює нові ризики для цивільних й є загрозою для спільної трансатлантичної безпеки.

"Тому ми ініціювали вже проведення засідання у форматі Україна-НАТО. Ми маємо вже дату, це вівторок, наступного тижня (26 листопада, - ред.). До цього часу ми намагатимемося максимально зібрати докази, провести необхідні дослідження, щоб більш предметно представити нашим союзникам наше бачення, наші оцінки як і наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано удар", - заявив міністр.

Під час засідання Україна - НАТО в фокусі будуть посилення оборонних спроможностей країни й її протиповітряної оборони. У тому ж числі Київ ставитиме питання щодо обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення їхніх можливостей в оборонній галузі, яка продовжує зростати попри санкційний тиск.

Застосування Росією МБР

21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл міста Дніпро. Втім, цього разу терористи застосували міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив використання міжконтинентальної ракети. Європейський союз (ЄС) рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.

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