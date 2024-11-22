ua en ru
Пт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина представит на заседании с НАТО оценку и доказательства применения Россией МБР, - Сибига

Пятница 22 ноября 2024 15:31
UA EN RU
Украина представит на заседании с НАТО оценку и доказательства применения Россией МБР, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев инициировал проведение заседания в формате Украина-НАТО из-за применения Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Партнерам будут представлены доказательства и оценка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги во время пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским.

По словам Сибиги, применение Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности создает новые риски для гражданских и является угрозой для общей трансатлантической безопасности.

"Поэтому мы инициировали уже проведение заседания в формате Украина-НАТО. Мы имеем уже дату, это вторник, на следующей неделе (26 ноября, - ред.). К этому времени мы постараемся максимально собрать доказательства, провести необходимые исследования, чтобы более предметно представить нашим союзникам наше видение, наши оценки как и последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар", - заявил министр.

Во время заседания Украина - НАТО в фокусе будут усиление оборонных возможностей страны и ее противовоздушной обороны. В том же числе Киев будет ставить вопрос об ограничении российских возможностей производить такого типа оружие и уменьшение их возможностей в оборонной отрасли, которая продолжает расти, несмотря на санкционное давление.

Применение Россией МБР

21 ноября российские войска совершили очередной обстрел города Днепр. Впрочем, на этот раз террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование межконтинентальной ракеты. Европейский союз (ЕС) решительно осудил это нападение, отметив, что Россия продолжает опасную игру с ядерной риторикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО МИД Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта
Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте