Украина представит на заседании с НАТО оценку и доказательства применения Россией МБР, - Сибига

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги во время пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским.

По словам Сибиги, применение Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности создает новые риски для гражданских и является угрозой для общей трансатлантической безопасности.

"Поэтому мы инициировали уже проведение заседания в формате Украина-НАТО. Мы имеем уже дату, это вторник, на следующей неделе (26 ноября, - ред.). К этому времени мы постараемся максимально собрать доказательства, провести необходимые исследования, чтобы более предметно представить нашим союзникам наше видение, наши оценки как и последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар", - заявил министр.

Во время заседания Украина - НАТО в фокусе будут усиление оборонных возможностей страны и ее противовоздушной обороны. В том же числе Киев будет ставить вопрос об ограничении российских возможностей производить такого типа оружие и уменьшение их возможностей в оборонной отрасли, которая продолжает расти, несмотря на санкционное давление.

Применение Россией МБР

21 ноября российские войска совершили очередной обстрел города Днепр. Впрочем, на этот раз террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование межконтинентальной ракеты. Европейский союз (ЕС) решительно осудил это нападение, отметив, что Россия продолжает опасную игру с ядерной риторикой.