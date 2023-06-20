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Україна та НАТО почали чергові перемовини з питань оборонного планування

Фото: Україна та НАТО почали чергові перемовини з питань оборонного планування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Чергові консультації експертів України та НАТО з питань оборонного планування почались у вівторок, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони України.

На зустрічі були присутні перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк та помічник Генерального секретаря НАТО з операцій Томас Гоффус.

За словами першого, консультації є продовженням співпраці щодо готовності союзників допомогти Україні у розробленні власної дорожньої карти переходу на стандарти НАТО та західне ОВТ у контексті рішення Мадридського саміту НАТО у 2022 році.

Також на консультації були пристуні представники Міноборони, Генерального штабу та інших складових Сил оборони та профільні експерти Міжнародного секретаріату НАТО з питань оборонного планування.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, на саміті у Бухаресті у 2008 році країни НАТО пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу. Але пізніше вони ніяк не конкретизували своє рішення.

Наша країна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, вона отримає "дорожню карту" для вступу. При цьому, як зазначали українські та іноземні чиновники, членство можливе лише після завершення війни з Росією.

До вступу до НАТО Україна розраховує отримати гарантії безпеки, які могли б запобігти можливому повторному нападу Росії.

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НАТО