Украина и НАТО начали очередные переговоры по вопросам оборонного планирования

На встрече присутствовали первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Томас Гоффус.

По словам первого, консультации являются продолжением сотрудничества о готовности союзников помочь Украине в разработке собственной дорожной карты перехода на стандарты НАТО и западное ВТ в контексте решения Мадридского саммита НАТО в 2022 году.

Также на консультации присутствовали представители Минобороны, Генерального штаба и других составляющих сил обороны и профильные эксперты Международного секретариата НАТО по вопросам оборонного планирования.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, на саммите в Бухаресте в 2008 году страны НАТО пообещали, что Украина станет частью Североатлантического союза. Но позже они никак не конкретизировали свое решение.

Наша страна ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, она получит "дорожную карту" для вступления. При этом, как отмечали украинские и иностранные чиновники, членство возможно только после войны с Россией.

До вступления в НАТО Украина рассчитывает получить гарантии безопасности, которые могли бы предотвратить возможное повторное нападение России.

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