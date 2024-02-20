Україна та МВФ можуть розглянути план скорочення дефіциту держбюджету

"У сценарії без американських грантів потрібно буде урізати дефіцит бюджету. ОВДП чи емісія не допоможуть, оскільки постраждає боргова стійкість, а це одна з головних умов програми", - сказав співрозмовник видання, знайомий із планами переговорів.

Для балансування бюджету в умовах відсутності чи скорочення фінансування доведеться розробити конфігурацію дій щодо збільшення доходів та зниження витрат, зазначається в публікації.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук упевнений, що проблема із затримкою фінансування безумовно буде порушена під час переговорів.

"Звичайно, ключовим буде питання бюджету, але навряд чи на цьому етапі МВФ припускає, що фінансової допомоги від США не буде. Якщо варіант, що фінансування таки буде, - базове, то питання скорочення дефіциту зараз не обговорюватиметься (у рамках обговорення програми, - ред.). Швидше за все, це буде неформальний план "Б". Але переписувати програму МВФ виходячи з припущення, що не буде фіндопомоги від США, було б зараз недоречно. Все ж таки шанси на її затвердження досить високі", - вважає Ваврищук.

Місія МВФ

Нагадаємо, місія МВФ працює у Варшаві із 17 лютого разом делегацією України. Минулого тижня до Києва приїжджали представники Міжнародного валютного фонду для переговорів із владою України.

До цього глава НБУ Андрій Пишний зустрівся головою МВФ з Крістіною Георгієвою та обговорив підготовку до лютневої місії для проведення третього перегляду програми EFF. Пишний сказав, що Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Раніше повідомлялося, що Україна готує план, що включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат. Це необхідно отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою.