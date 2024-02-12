Представники МВФ прибули до Києва: про що будуть переговори

До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду. Під час дискусій обговорюватимуть економічну політику влади України та виклики, що стоять перед економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Ваграм Степанян, постійний МВФ.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами", - йдеться в заяві.

За його словами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.

Команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться "пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання".

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

Програма МВФ

Нагадаємо, Україна готує план, що включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. Це необхідно, щоб отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою.

Голова НБУ Андрій Пишний минулого тижня зустрівся головою МВФ з Крісталіною Георгієвою та обговорив підготовку до лютневої місії для проведення третього перегляду програми EFF. Пишний сказав, що Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року близько 5 млрд доларів. Однак транш на 900 млрд доларів у березні може опинитися під питанням через невиконання США своїх зобов’язань.