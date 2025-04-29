Україна та Молдова визнаватимуть дипломи одна одної: що передбачає нова угода

Уряд затвердив угоду між Україною та Молдовою про взаємне визнання дипломів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення постійного представника Кабінету міністрів Тараса Мельничука.
Кабінет міністрів України 29 квітня затвердив угоду з урядом Молдови про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Документ підписали 25 січня 2025 року в Києві. Він передбачає спрощене визнання дипломів, наукових ступенів та кваліфікацій, здобутих у кожній з країн.
Угода передбачає:
Міністр освіти України Оксен Лісовий раніше назвав цю угоду "історичною" і такою, що відкриває нові можливості для професійної мобільності громадян обох країн.
Зазначимо, Київські виші традиційно залишаються серед найпривабливіших для вступників. Саме тут конкуренція за бюджетні місця найбільша, а прохідні бали - найвищі. РБК-Україна зібрало добірку найкращих закладів вищої освіти столиці.
Також ми розповідали, які вищі навчальні заклади вважаються кращими в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.