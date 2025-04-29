Україна та Молдова визнаватимуть дипломи одна одної: що передбачає нова угода

Кабінет міністрів України 29 квітня затвердив угоду з урядом Молдови про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Документ підписали 25 січня 2025 року в Києві. Він передбачає спрощене визнання дипломів, наукових ступенів та кваліфікацій, здобутих у кожній з країн.

Угода передбачає:

визнання дипломів про середню, вищу освіту та наукові ступені між Україною та Молдовою;

сприяння працевлаштуванню випускників і викладачів у країнах-партнерах;

урахування стажу та категорії вчителів, які переїжджають для роботи;

розвиток академічної мобільності й спільних освітніх і наукових проєктів.

Міністр освіти України Оксен Лісовий раніше назвав цю угоду "історичною" і такою, що відкриває нові можливості для професійної мобільності громадян обох країн.