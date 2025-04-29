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Україна та Молдова визнаватимуть дипломи одна одної: що передбачає нова угода

Вівторок 29 квітня 2025 21:01
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Україна та Молдова визнаватимуть дипломи одна одної: що передбачає нова угода Фото: Вручення дипломів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд затвердив угоду між Україною та Молдовою про взаємне визнання дипломів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення постійного представника Кабінету міністрів Тараса Мельничука.

Кабінет міністрів України 29 квітня затвердив угоду з урядом Молдови про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Документ підписали 25 січня 2025 року в Києві. Він передбачає спрощене визнання дипломів, наукових ступенів та кваліфікацій, здобутих у кожній з країн.

Угода передбачає:

  • визнання дипломів про середню, вищу освіту та наукові ступені між Україною та Молдовою;
  • сприяння працевлаштуванню випускників і викладачів у країнах-партнерах;
  • урахування стажу та категорії вчителів, які переїжджають для роботи;
  • розвиток академічної мобільності й спільних освітніх і наукових проєктів.

Міністр освіти України Оксен Лісовий раніше назвав цю угоду "історичною" і такою, що відкриває нові можливості для професійної мобільності громадян обох країн.

Зазначимо, Київські виші традиційно залишаються серед найпривабливіших для вступників. Саме тут конкуренція за бюджетні місця найбільша, а прохідні бали - найвищі. РБК-Україна зібрало добірку найкращих закладів вищої освіти столиці.

Також ми розповідали, які вищі навчальні заклади вважаються кращими в Україні.

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Молдова Освіта в Україні Виші
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