Украина и Молдова будут признавать дипломы друг друга: что предусматривает новое соглашение
Правительство утвердило соглашение между Украиной и Молдовой о взаимном признании дипломов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Кабинета министров Тараса Мельничука.
Кабинет министров Украины 29 апреля утвердил соглашение с правительством Молдовы о взаимном признании документов об образовании и научных степенях. Документ подписали 25 января 2025 года в Киеве. Он предусматривает упрощенное признание дипломов, ученых степеней и квалификаций, полученных в каждой из стран.
Соглашение предусматривает:
- признание дипломов о среднем, высшем образовании и научных степенях между Украиной и Молдовой;
- содействие трудоустройству выпускников и преподавателей в странах-партнерах;
- учет стажа и категории учителей, которые переезжают для работы;
- развитие академической мобильности и совместных образовательных и научных проектов.
Министр образования Украины Оксен Лисовой ранее назвал это соглашение "историческим" и открывающим новые возможности для профессиональной мобильности граждан обеих стран.
Отметим, Киевские вузы традиционно остаются среди самых привлекательных для поступающих. Именно здесь конкуренция за бюджетные места самая большая, а проходные баллы - самые высокие. РБК-Украина собрало подборку лучших высших учебных заведений столицы.
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