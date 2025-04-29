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Украина и Молдова будут признавать дипломы друг друга: что предусматривает новое соглашение

Вторник 29 апреля 2025 21:01
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Украина и Молдова будут признавать дипломы друг друга: что предусматривает новое соглашение Фото: Вручение дипломов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство утвердило соглашение между Украиной и Молдовой о взаимном признании дипломов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Кабинета министров Тараса Мельничука.

Кабинет министров Украины 29 апреля утвердил соглашение с правительством Молдовы о взаимном признании документов об образовании и научных степенях. Документ подписали 25 января 2025 года в Киеве. Он предусматривает упрощенное признание дипломов, ученых степеней и квалификаций, полученных в каждой из стран.

Соглашение предусматривает:

  • признание дипломов о среднем, высшем образовании и научных степенях между Украиной и Молдовой;
  • содействие трудоустройству выпускников и преподавателей в странах-партнерах;
  • учет стажа и категории учителей, которые переезжают для работы;
  • развитие академической мобильности и совместных образовательных и научных проектов.

Министр образования Украины Оксен Лисовой ранее назвал это соглашение "историческим" и открывающим новые возможности для профессиональной мобильности граждан обеих стран.

Отметим, Киевские вузы традиционно остаются среди самых привлекательных для поступающих. Именно здесь конкуренция за бюджетные места самая большая, а проходные баллы - самые высокие. РБК-Украина собрало подборку лучших высших учебных заведений столицы.

Также мы рассказывали, какие высшие учебные заведения считаются лучшими в Украине.

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Молдова Образование в Украине Вузы
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