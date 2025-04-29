Украина и Молдова будут признавать дипломы друг друга: что предусматривает новое соглашение

Правительство утвердило соглашение между Украиной и Молдовой о взаимном признании дипломов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Кабинета министров Тараса Мельничука .

Кабинет министров Украины 29 апреля утвердил соглашение с правительством Молдовы о взаимном признании документов об образовании и научных степенях. Документ подписали 25 января 2025 года в Киеве. Он предусматривает упрощенное признание дипломов, ученых степеней и квалификаций, полученных в каждой из стран.

Соглашение предусматривает:

признание дипломов о среднем, высшем образовании и научных степенях между Украиной и Молдовой;

содействие трудоустройству выпускников и преподавателей в странах-партнерах;

учет стажа и категории учителей, которые переезжают для работы;

развитие академической мобильности и совместных образовательных и научных проектов.

Министр образования Украины Оксен Лисовой ранее назвал это соглашение "историческим" и открывающим новые возможности для профессиональной мобильности граждан обеих стран.