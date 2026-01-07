ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна та Молдова обговорили синхронне відкриття переговорів про вступ до ЄС

Україна, Середа 07 січня 2026 19:23
UA EN RU
Україна та Молдова обговорили синхронне відкриття переговорів про вступ до ЄС Фото: зустріч президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президенти України та Молдови на спільній зустрічі обговорили спільний шлях двох країн до ЄС і посилення співпраці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав президент України Володимир Зеленський в своєму Telegram-каналі.

Так, 7 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду.

Лідери двох країн детально обговорили відкриття перших переговорних кластерів, які стануть основою для прискореної інтеграції обох країн у Європейський Союз.

Зеленський наголосив, що процес має бути скоординованим, і особливу увагу приділили одночасному відкриттю перших переговорних кластерів для України та Молдови.

Окрім євроінтеграції, президенти обговорили двосторонню співпрацю у ключових сферах – торгівлі, енергетиці та безпеці. Особливу увагу приділили посиленню тристоронньої координації між Україною, Молдовою та Румунією, що має зміцнити регіональну стабільність і безпеку.

Зеленський подякував Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зазначивши важливість партнерства та солідарності між країнами в умовах глобальних викликів.

Вступ України та Молдови до ЄС

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Що стосується України, то наразі переговори про вступ України до ЄС не розпочалися - нині триває скринінг українського законодавства на відповідність вимогам Євросоюзу, а також триває формування переговорної рамки.

Раніше президентка Молдови Майя Санду закликала Євросоюз створити сучасну версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни, спрямовану цього разу на відновлення України та Молдови. Це сталося під час щорічної бюджетної конференції ЄС у Брюсселі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Молдова Мая Санду
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка