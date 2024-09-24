Україна та Молдова готуються підписати угоду про взаємне визнання освітніх документів

Освіта в Україні

Міністерство освіти і науки розкрило деталі масштабної освітньої реформи. Згідно з розробленим планом, експериментальна імплементація нововведень в українських навчальних закладах розпочнеться у вересні 2025 року та триватиме до липня 2027 року. Протягом цього періоду будуть відібрані освітні заклади, де будуть апробовуватися різноманітні моделі нової системи.

Крім того, з 2027 року українські школярі отримають можливість обирати власний шлях навчання. Нова модель старшої школи передбачає створення академічних ліцеїв, де учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети та готуватися до майбутньої професії.

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