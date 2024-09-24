Украина и Молдова готовятся подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании

Образование в Украине

Министерство образования и науки раскрыло детали масштабной образовательной реформы. Согласно разработанному плану экспериментальная имплементация нововведений в украинских учебных заведениях начнется в сентябре 2025 года и продлится до июля 2027 года. В течение этого периода будут отобраны образовательные учреждения, где будут апробированы различные модели новой системы.

Кроме того, с 2027 года украинские школьники получат возможность выбирать свой путь обучения. Новая модель старшей школы предполагает создание академических лицеев, где учащиеся смогут углубленно изучать избранные предметы и готовиться к будущей профессии.

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