Україна та МАГАТЕ домовилися розширити місію на Запорізькій АЕС

"Практично з усіма нашими партнерами ми говорили про безпеку ядерних об’єктів, демілітаризацію Запорізької АЕС та створення навколо неї 30-кілометрової зони безпеки. З очільником МАГАТЕ є домовленість, що буде збільшена їхня місія на ЗАЕС", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр заявив, що першим кроком має стати нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників "Росатому". В подальшому потрібно вивести російські війська із території ЗАЕС.

"Наступне - повна демілітаризація Енергодара та 30-кілометрової зони. Станція має працювати в енергетичній системі України, аби ми могли гарантувати безпеку її роботи", - додав Шмигаль.

За його словами, необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС.

Раніше на ЗАЕС прибувала місія МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі. Потім чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. При цьому два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.