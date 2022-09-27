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Україна та МАГАТЕ домовилися розширити місію на Запорізькій АЕС

Фото: Україна та МАГАТЕ домовилися розширити місію на Запорізькій АЕС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародне агентство з атомної енергії збільшить присутність місії на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Практично з усіма нашими партнерами ми говорили про безпеку ядерних об’єктів, демілітаризацію Запорізької АЕС та створення навколо неї 30-кілометрової зони безпеки. З очільником МАГАТЕ є домовленість, що буде збільшена їхня місія на ЗАЕС", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр заявив, що першим кроком має стати нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників "Росатому". В подальшому потрібно вивести російські війська із території ЗАЕС.

"Наступне - повна демілітаризація Енергодара та 30-кілометрової зони. Станція має працювати в енергетичній системі України, аби ми могли гарантувати безпеку її роботи", - додав Шмигаль.

За його словами, необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС.

Раніше на ЗАЕС прибувала місія МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі. Потім чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. При цьому два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ розпочало переговори щодо параметрів зони безпеки навколо ЗАЕС.

Також, глава МАГАТЕ консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС.

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