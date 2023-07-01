Україна та Литва співпрацюватимуть у сфері інформаційної безпеки

Заступник міністра культури України Тарас Шевченко підкреслив важливість подальшого обмеження трансляції російських телеканалів і застосування більш жорстких санкцій.

Крім того, йшлося про необхідність спільних зусиль в реалізації ініціативи "Інформаційний Рамштайн" в галузі інформаційної безпеки, яка включає і політику санкцій.

У Мінкульті зазначили, що кльтурна сфера продовжує бути ціллю для росіян. Головними викликами залишаються цифровизація нерухомої культурної спадщини, музейних експонатів та нематеріальної культурної спадщини України.

Литовська сторона підтвердила свою повну підтримку і виразила готовність до подальшої співпраці.

Також, Україна розпочне співпрацю у сфері кіберзахисту із Японією. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що країни підписали тристоронній меморандум, який дозволить розпочати діджитал-співпрацю між країнами.