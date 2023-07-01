Украина и Литва будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

Заместитель министра культуры Украины Тарас Шевченко подчеркнул важность дальнейшего ограничения трансляции российских телеканалов и применения более жестких санкций.

Кроме того, речь шла о необходимости совместных усилий по реализации инициативы "Информационный Рамштайн" в области информационной безопасности, которая включает и политику санкций.

В Минкульте отметили, что культурная сфера продолжает быть целью россиян. Главными вызовами остаются цифровизация недвижимого культурного наследия, музейных экспонатов и нематериального культурного наследия Украины.

Литовская сторона подтвердила свою полную поддержку и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Также Украина начнет сотрудничество в сфере киберзащиты с Японией. Вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что страны подписали трехсторонний меморандум, который позволит начать диджитал-сотрудничество между странами.