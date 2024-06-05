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Україна та Китай провели політичні консультації в Пекіні: обговорили саміт миру

Фото: Україна та Китай провели політичні консультації в Пекіні (mfa.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 5 червня, у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників міністрів закордонних справ. Серед обговорених тем був і майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, українську сторону на консультаціях представляв перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, китайську - заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Також співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права.

"Як було відзначено сторонами, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України та Китаю", - зазначили в МЗС.

Сибіга поінформував співрозмовника про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Українською стороною було висловлено сподівання, що участь Китаю у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Заступник глави українського МЗС наголосив, що єдиною основою для досягнення такого миру є формула миру президента Володимира Зеленського.

У рамках робочого візиту до Пекіну також відбулися зустрічі зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.

Китай не братиме участь у саміті миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру.

Наразі участь у заході підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Водночас Китай оголосив, що не братиме участі у саміті миру через відсутність Росії.

Своєю чергою МЗС України заявило, що участь високого представника КНР у саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні.

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МЗС УкраїниКитайСаміт мируПекин