UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки

Фото: Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні (прес-служба Офісу президента)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки. Підписання документу відбулося в другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Угода була підписана в рамках візиту в Україну прем'єра Італії Джорджії Мелоні.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - розповів президент.

Деталі угоди поки що невідомі, оскільки текст документа ще не був опублікований.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною. Кожна угода є унікальною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. А під час візиту до Європи у лютому Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, вчора угода про гарантії безпеки була підписана з Данією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяГарантії безпеки