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Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Владимир Зеленский и Джорджия Мэлони (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подписание документа состоялось во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Соглашение было подписано в рамках визита в Украину премьера Италии Джорджии Мелони.

"Наши встречи с главой правительства Италии всегда содержательные. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией", - рассказал президент.

Детали соглашения пока неизвестны, поскольку текст документа еще не был опубликован.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной. Каждое соглашение уникально.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, вчера соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией.

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ИталияГарантии безопасности