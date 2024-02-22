Україна та Італія можуть підписати угоду про гарантії безпеки найближчими днями
Італія сподівається підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною найближчими днями.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Так, за його словами, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою,
"Ми розраховуємо, що зможемо завершити (підписати угоду, - ред.) найближчими днями", - додав Таяні.
Гарантії безпеки для України
21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові угоди щодо безпеки зі своїми партнерами на найближчі тижні. Йдеться, зокрема, і про оборонну підтримку. Днем раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що Україна близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами та Данією.
Щодо Італії, 19 лютого місцеві ЗМІ писали, що Україна та Італія в найближчому майбутньому можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки. Наразі не вистачає кількох деталей двостороннього договору.
Зазначимо, перший такий договір був підписаний у січні з Великою Британією. Крім того, документи були підписані з Німеччиною та Францією. Детальніше про те, що таке гарантії безпеки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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