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Украина и Италия могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие дни

Украина, Четверг 22 февраля 2024 11:17
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Украина и Италия могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие дни Фото: Украина и Италия могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие дни (ambpechino esteri it)
Автор: Наталия Гурковская

Италия надеется подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной в ближайшие дни.

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, по его словам, премьер-министр Италии Джорджия Мелони ведет переговоры по соглашению с украинскими властями,

"Мы рассчитываем, что сможем завершить (подписать соглашение, - ред.) в ближайшие дни", - добавил Таяни.

Гарантии безопастности для Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке. Днем ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией.

Что касается Италии, 19 февраля местные СМИ писали, что Украина и Италия в ближайшем будущем могут подписать соглашение по гарантиям безопасности. Сейчас не хватает нескольких деталей двустороннего договора.

Отметим, что первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. Кроме того, документы были подписаны с Германией и Францией. Детальнее о том, что представляют собой гарантии безопасности, - читайте в материале РБК-Украина.

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