Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою з безпеки

"Нейтралітет Ірландії не означає зневаги до справедливості та відновлення миру. Під час нашої розмови прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підтвердив свою участь у Саміті миру", - повідомив він.

Зеленський заявив, що вдячний Ірландії за її гуманітарну та логістичну підтримку. Вони також обговорили подальшу співпрацю в галузі гуманітарного розмінування.

"Ми домовилися спрямувати наші команди, щоб якнайшвидше розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7", - наголосив президент.