UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою з безпеки

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Ірландія домовилися найближчим часом розпочати роботу над двосторонньою угодою з безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

"Нейтралітет Ірландії не означає зневаги до справедливості та відновлення миру. Під час нашої розмови прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підтвердив свою участь у Саміті миру", - повідомив він.

Зеленський заявив, що вдячний Ірландії за її гуманітарну та логістичну підтримку. Вони також обговорили подальшу співпрацю в галузі гуманітарного розмінування.

"Ми домовилися спрямувати наші команди, щоб якнайшвидше розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7", - наголосив президент.

Гарантії безпеки

У липні 2023 року на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн G7 скріпили підписами декларацію, що проголошує гарантії безпеки для України.

На сьогодні двосторонні угоди, що ґрунтуються на положеннях цієї декларації, вже укладено між Україною та низкою країн, зокрема Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Крім цього, Україна активно співпрацює зі США над створенням угоди про гарантії безпеки, розрахованої на 10 років. Очікується, що фіналізація та підписання документа відбудеться вже в травні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІрландіяГарантії безпекиВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні